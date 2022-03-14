Банк России поменял порядок расчета официальных курсов валют

Чтобы обеспечить непрерывность деятельности экономических агентов на территории РФ, Банк России будет устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю по состоянию на 15.30 мск, сообщается на сайте регулятора.
Расчет курса долл. США будет производиться на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе долл. США к рублю по сделкам, совершенным с 10.00 до 15.30 мск. Ранее период расчета составлял 10.00-16.30 мск.
Вдобавок, чтобы повысить репрезентативность официальных курсов евро и юаня по отношению к рублю, Банк России будет использовать ту же методику, что и для подсчета официального курса долл. США.
УрБК, Москва, 25.04.2022. Чтобы обеспечить непрерывность деятельности экономических агентов на территории РФ, Банк ...14.03.2022 Банк России изменит методику расчета официальных курсов иностранных валют
УрБК, Москва, 14.03.2022. Банк России расширит временной диапазон для расчета официального курса долл. США к рублю, а ...10.04.2020 Официальный курс доллара США снизился на 86 коп., евро — на 35 коп.
УрБК, Москва, 10.04.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 апреля 2020 года. Курс долл. ...09.04.2020 Официальные курсы доллара США и евро понизились более чем на 1 рубль
УрБК, Москва, 09.04.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 апреля 2020 года. Курс долл. ...08.11.2019 Официальный курс евро к рублю снизился на 13 копеек
УрБК, Москва, 08.11.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 ноября 2019 года. Курс долл. ...