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За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 10,7%

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. В феврале 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области составила 48 тыс. 098 руб. Это на 10,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.

В январе-феврале 2022 года этот показатель составил 48 тыс. 228 руб. Это на 10,4% больше, чем в прошлом году.

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