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Сегодня, 17:55

ЦБ обязал банки информировать клиентов об особенностях и рисках инвестиционных продуктов

Центробанк обязал российские банки давать клиентам информацию об особенностях и рисках инвестиционных продуктов. В том числе — о том, что доход по ним не гарантирован, а вложения не застрахованы государственной системой страхования вкладов. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Нововведения касаются ценных бумаг, производных финансовых инструментов, полисов страхования жизни с инвестиционной составляющей, индивидуальных пенсионных планов.

Среди вводимых регулятором новшеств — сотрудник банка должен дать клиенту информацию, строго соответствующую тому, что доведено до него в письменной форме. В ЦБ это решение объяснили тем, что население сталкивается с подменой одного финансового продукта другим, когда в финансовых организациях их уверяют, что инвестиционное страхование жизни или другой сложный продукт так же надежны, как и вклад, и при этом выгоднее.

Полномочия регулятора устанавливать банкам правила продаж небанковских продуктов закреплены в законе, который был принят летом 2021 года. Центробанк вправе выдавать предписания о приостановке продаж финансовых продуктов, по которым банк совершает неоднократные нарушения правил информирования. В ряде случаев Банк России будет иметь право потребовать от финансовой организации выкупить такие продукты у клиентов, желающих продать их по цене приобретения.

«Правила учитывают требования базовых стандартов защиты прав и интересов клиентов некредитных финансовых организаций (НФО). Тем самым уравниваются требования к НФО и банкам», — говорится в сообщении.

Указание вступит в силу 1 июля 2022 года.

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