В Свердловской области пресечен незаконный оборот 7,2 тонны свинины

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Управление Россельхознадзора по Свердловской области пресекло незаконный оборот 7,2 тонны свинины в виде мясных замороженных потушных блоков, которая предназначалась для военных. Продукция поступила в регион с рядом грубых нарушений, которые были обнаружены при работе во ФГИС «Меркурий», сообщается на сайте ведомства.



Установлено, что товар прибыл в ООО «Стандарт» (г. Березовский) в сопровождении ветеринарных документов. Далее компания поставила их ООО «Парус», которое занимается поставками продуктов питания и приготовлением пищи для военнослужащих.



Свинина была выработана ООО «Хладокомбинат «Динской» (г. Краснодар). Инспекторов насторожило, что в документах компании был представлен не фактический адрес, а для переписки. Также в качестве производителя было указано еще одно юрлицо — ООО «Фармсервис». Оно якобы функционирует на площадке «Динского». Но информация об этом предприятии отсутствует на маркировке продукции, то есть представлены недостоверные данные об изготовителе.



Помимо этого, в документах сказано, что свинина предназначена для хранения и реализации, а также дальнейшего употребления в пищу людям. Но на клейме указано, что продукция подходит только для промышленной переработки — ее нельзя употреблять в пищу.



«Сейчас информация о недобросовестном производителе из г. Краснодара направлена поставщику, в Департамент ветеринарии Свердловской области и Южное межрегиональное Управление Россельхознадзора для принятия мер административного реагирования с целью недопущения оборота некачественной и небезопасной продукции животного происхождения», — говорится в сообщении.



Свинина, которая поступила в столовые воинских частей, изъята из оборота и возвращена поставщику.