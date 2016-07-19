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Россию покидает производитель Zewa и Libresse

УрБК, Москва, 22.04.2022. Шведская компания Essity, которая выпускает средства гигиены под брендами Libresse, Libero, Lotus, Zewa и другими, покидает российский рынок. Об этом сообщает «Интерфакс».

В компании заявили, что условия для ведения бизнеса в России ухудшились. В результате произошло обесценивание активов компании примерно на 1,4 млрд шведских крон (147 млн долл. США). Также в отчете организации за I квартал говорится, что она начала работу по уходу с российского рынка.

В 2021 году выручка российского бизнеса Essity достигла 2,8 млрд крон, что составляет 2% от общей годовой выручки.

Оставшиеся в РФ активы оцениваются примерно в 1,3 млрд крон. К ним относятся дебиторская задолженность, товарные запасы, денежные средства и их эквиваленты. В стране у компании три завода и 1,3 тыс. сотрудников. Essity работала в России с 1994 года.

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