В Свердловской области число коллективных средств размещения за четыре года выросло на 15,5%

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2022. В Свердловской области производство овощей в 2021 году составило 138,1 тыс. т. По ...

Производство овощей в Свердловской области за четыре года сократилось на 41,5 тыс. тонн

Производство скота и птицы на убой на Среднем Урале за четыре года снизилось на 7%

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2022. В Свердловской области производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий в ...