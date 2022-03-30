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В Свердловской области число коллективных средств размещения за четыре года выросло на 15,5%

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Число коллективных средств размещения (КСР) по полному кругу хозяйствующих субъектов Свердловской области в 2021 году составило 551 единицу. Это на 74 единицы (или на 15,5%) больше показателя 2017 года (477).

Как сообщает Свердловскстат, число номеров за указанный период выросло на 2,3 тыс. единиц, до 19,4 тыс. Количество мест — на 6 тыс., до 50,1 тыс.

Помимо этого, с 2017 по 2021 год выросла численность размещенных в КСР региона лиц. Так, за четыре года этот показатель увеличился на 183,8 тыс. человек (или на 13,6%).

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