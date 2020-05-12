Продажи подержанных автомобилей в России могут упасть на 20%

По итогам 2022 года продажи подержанных автомобилей в России могут сократиться на 20%. При этом рынок новых автомобилей уменьшится вдвое из-за прекращения поставок из-за рубежа и приостановки производств в стране, сообщает «Коммерсантъ» на основе мнений аналитиков, дилеров и онлайн-агрегаторов.



За прошедшую неделю апреля в России было поставлено на учет 5,5 тыс. новых легковых машин, хотя в начале марта этот показатель составлял около 16 тыс. штук. Склады почти не пополняются новыми автомобилями: поставляются только китайские марки.



«В условиях острого дефицита новых машин и при отсутствии внешних потрясений рынок б/у авто в ближайшее время ждет траектория роста. Спрос с рынка новых машин переместится в сторону свежих подержанных возрастом до трех-пяти лет. Мы уже наблюдаем эту тенденцию: в апреле 2022 года скорость продажи трехлеток увеличилась в три раза относительно начала года», — отметили эксперты «Дрома».



Председатель правления РГС-банка Алексей Токарев также утверждает, что покупатели переориентируются на вторичный рынок. Однако там тоже будет наблюдаться дефицит, потому что существенная часть продаж автомобилей с пробегом связана с покупкой продавцом другой машины.



В «Автостате» предполагают, что падение рынка новых машин составит 50-70%, а подержанных — на 10-30%. Гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль ожидает падения на первичном рынке на 50%, на вторичном — на 25%. Отметим, что ранее со схожим прогнозом по рынку легковых автомобилей выступил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Алексей Калицев.



Продажи упадут из-за нехватки поставок от зарубежных автоконцернов, а также снижения покупательной способности населения. При этом в начале II полугодия сработает отложенный спрос, который обычно происходит перед сезоном отпусков.