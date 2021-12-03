В Свердловской области к 2030 году построят 12 мусоросортировочных комплексов

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. В Свердловской области к 2030 году планируется построить 12 мусоросортировочных комплексов. На их строительство суммарно будет направлено минимум 27 млрд руб. Общая мощность переработки мусора на этих предприятиях составит 1,5 млн т. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.



«В направлении импортозамещения в сфере переработки мусора сделан большой шаг. На начало года мы имели импортозамещение по современным мусоросортировочным комплексам от 65 до 80%, сейчас часть предприятий уже смогла заместить всю линейку своего оборудования российскими аналогами», — отметил Е. Свалов.



По его словам, все новые комплексы, которые в данный момент проектируются, будут функционировать только на российской аппаратуре. Также в сфере вторичной переработки мусора и его раздельного сбора давно используются системы российского производства, добавил замминистра.



Е. Свалов также сообщил, что в ближайшее время в рамках реализации нацпроекта «Экология» состоится подписание трехстороннего соглашения между Свердловской областью, Российским экологическим оператором и Союзом отходоперерабатывающих предприятий УрФО. Договор будет касаться развития межрегиональных связей в области вторичной переработки отходов, привлечения инвестиций в отрасль и создания дополнительных рабочих мест.



«Мы планируем активно вовлекать малый и средний бизнес в развитие системы экономики замкнутого цикла в Свердловской области. Есть большой запрос на это. В сфере переработки, на самом деле, можно создать очень много рабочих мест», — рассказал председатель правления Союза отходоперерабатывающих предприятий УрФО Сергей Литвиненко.