Правительство РФ сократило до 10 дней подтверждение пригодности использования стройматериалов

УрБК, Москва, 21.04.2022. Правительство РФ упростило процедуру подтверждения пригодности использования строительных материалов, изделий и конструкций. Это должно помочь быстрее выводить их на российский рынок и снизить риск дефицита из-за внешних ограничений, сообщается в Telegram-канале правительства.



Для российских стройматериалов срок подтверждения уменьшен с 90 до 10 дней. Для этого было решено отказаться от разделения процедуры на министерскую и подведомственную части. Вдобавок был организован механизм подтверждения пригодности по системе одного окна.



При подтверждении характеристик ввозимых из-за границы материалов российские органы строительного надзора начнут учитывать результаты испытаний, проведенных в иностранных лабораториях. Сроки действия уже выданных технических свидетельств о пригодности будут автоматически продлены на два года.