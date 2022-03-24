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Сегодня, 13:21

Правительство РФ сократило до 10 дней подтверждение пригодности использования стройматериалов

УрБК, Москва, 21.04.2022. Правительство РФ упростило процедуру подтверждения пригодности использования строительных материалов, изделий и конструкций. Это должно помочь быстрее выводить их на российский рынок и снизить риск дефицита из-за внешних ограничений, сообщается в Telegram-канале правительства.

Для российских стройматериалов срок подтверждения уменьшен с 90 до 10 дней. Для этого было решено отказаться от разделения процедуры на министерскую и подведомственную части. Вдобавок был организован механизм подтверждения пригодности по системе одного окна.

При подтверждении характеристик ввозимых из-за границы материалов российские органы строительного надзора начнут учитывать результаты испытаний, проведенных в иностранных лабораториях. Сроки действия уже выданных технических свидетельств о пригодности будут автоматически продлены на два года.

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