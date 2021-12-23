В Челябинской области проходит совещание руководителей производственных блоков компаний Группы «Россети»

УрБК, Челябинск, 21.04.2022. С 20 по 22 апреля в Миассе (Челябинская область) будет идти совещание главных инженеров и руководителей транспортных служб электросетевых компаний Группы «Россети». Собрание проходит под председательством первого заместителя генерального директора — главного инженера ПАО «Россети» Андрея Майорова.



В ходе мероприятия пройдет обсуждение актуальных вопросов производства, состоятся рабочие встречи с поставщиками оборудования и спецтехники. Во встрече также планируют участвовать представители Торгового дома АЗ «УРАЛ», ООО «ОМГ-Сервис», Заволжского завода гусеничных тягачей, ООО «Меркатор Холдинг», АО «Стройдормаш», ООО «ТД «Мега Драйв», ООО «ТЕХНИНКОМ-Спецтех», ООО «РусКомТранс», ООО «ХАН АТВ».



В первый день мероприятия участники совещания и главные инженеры «Россетей» побывали на выставке спецтехники. Там им представили новейшие опытные образцы автотехники марки «Урал», а также модели других российских производителей. В том числе в выставке приняли участие большинство упомянутых выше предприятий.



У каждого участника встречи была возможность самостоятельно протестировать высокопроходимую отечественную технику. Тест-драйвы и демонстрационные заезды были организованы в условиях, максимально приближенных к реальной работе энергетиков.



Помимо этого, представители «Россетей» в первый день побывали на градообразующем предприятии Миасса — автозаводе «Урал». Гостям показали главную сборочную ленту завода, образцы автотехники марки «Урал» и иных отечественных автопроизводителей. Также на площадке ДК «Автомобилестроителей» прошла расширенная встреча делегации с представителями торгового дома автозавода «УРАЛ» и ООО «ОМГ-Сервис» с презентацией новой продукции бренда «Урал».



Гендиректор АО «Автомобильный завод «УРАЛ» Павел Яковлев пожелал участникам продуктивной работы. Он также добавил, что из 80 лет истории предприятия 76 связаны с автомобилестроением. Главные преимущества автомобилей «Урал» — это высокая проходимость в условиях полного бездорожья и при экстремальных климатических условиях.