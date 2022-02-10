На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали консервы для детского питания

С 8 по 15 апреля 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 7,62%, до 514,43 руб. за кг).



За указанный период, согласно статистике, также значительно выросли цены на картофель (на 6,19%, до 53,32 руб. за кг), свеклу (на 4,33%, до 62,6 руб. за кг), репчатый лук (на 4,06%, до 54,2 руб. за кг), маргарин (на 3,15%, до 226,04 руб. за кг), яблоки (на 2,77%, до 127,82 руб. за кг), гречневую крупу (на 2,66%, до 151,55 руб. за кг), сметану (на 2,66%, до 286,03 руб. за кг), овощные консервы для детского питания (на 2,63%, до 614,02 руб. за кг), а также на полукопченую и варено-копченую колбасу (на 2,62%, до 626,08 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие помидоры (на 11,77%, до 200,15 руб. за кг) и огурцы (на 6,43%, до 125,79 руб. за кг), а также на капусту (на 4,95%, до 102,5 руб. за кг).