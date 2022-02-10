УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 11:59

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали консервы для детского питания

С 8 по 15 апреля 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 7,62%, до 514,43 руб. за кг).

За указанный период, согласно статистике, также значительно выросли цены на картофель (на 6,19%, до 53,32 руб. за кг), свеклу (на 4,33%, до 62,6 руб. за кг), репчатый лук (на 4,06%, до 54,2 руб. за кг), маргарин (на 3,15%, до 226,04 руб. за кг), яблоки (на 2,77%, до 127,82 руб. за кг), гречневую крупу (на 2,66%, до 151,55 руб. за кг), сметану (на 2,66%, до 286,03 руб. за кг), овощные консервы для детского питания (на 2,63%, до 614,02 руб. за кг), а также на полукопченую и варено-копченую колбасу (на 2,62%, до 626,08 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие помидоры (на 11,77%, до 200,15 руб. за кг) и огурцы (на 6,43%, до 125,79 руб. за кг), а также на капусту (на 4,95%, до 102,5 руб. за кг).

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 10:03 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали консервы для детского питания

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. С 8 по 15 апреля 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...

10.02.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали бананы

С 28 января по 4 февраля 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на бананы (на 3,46%, до 88,57 ...

10.02.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали бананы

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2022. С 28 января по 4 февраля 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли ...

12.08.2021 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали консервы для детского питания

Со 2 по 9 августа 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на консервы для детского питания. ...

12.08.2021 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали консервы для детского питания

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2021. Со 2 по 9 августа 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...

Популярные новости
07.04.2022Курс долл. США на Мосбирже снизился до 76,21 руб., евро — до 83,16 руб.25.03.2022Свердловский Роспотребнадзор в 2021 году почти на 4 млн рублей оштрафовал представителей рынка транспортных услуг01.04.2022АСВ перечислило Банку России 8,8 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии24.03.2022Сбой в приложении «Сбербанк Инвестор» произошел после начала торгов акциями на ММВБ28.03.2022Девальвация разогрела рынок стройматериалов
Архив новостей
Апрель 2022 (500)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Декабрь 2021 (727)
Ноябрь 2021 (646)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18