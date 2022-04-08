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УБРиР уменьшил для бизнеса комиссию за эквайринг

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) уменьшил комиссию предпринимателям, использующим эквайринг. Теперь сумма за использование сервиса составит 1% для бизнеса, который предлагает социально значимые товары и услуги, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Данная акция будет продолжаться до 31 августа. Она касается предпринимателей, применяющих все виды эквайринга, включая POS-терминалы, Tap2Go (смартфон как терминал), а также интернет-эквайринг. Вдобавок акция включает в себя карты всех платежных систем: МИР, Visa и MasterCard.

«Снижение комиссии до 1% для предпринимателей, предоставляющих социально значимые услуги и товары, является важной составляющей поддержки клиентов УБРиР. При этом в среднем комиссия за эквайринг в России составляет от 1,2 до 2,2%. Таким образом, данное предложение для бизнеса выгодно, поскольку банк поможет предпринимателям сэкономить на использовании сервиса», — прокомментировала директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

В акции могут принять участие предприниматели, занимающиеся продажей продуктов питания и еды, услуг связи, лекарств, коммунальных услуг, топлива, услуг образования и так далее. С полным списком кодов типов деятельности, на которые распространяется предложение, можно ознакомиться на сайте УБРиР.

Добавим, клиенты банка могут подключить любой вид эквайринга, подобрав тариф под потребности своего бизнеса, а также получать техническую поддержку 24/7.

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