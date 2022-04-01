Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание оперштаба по обеспечению экономической и социальной стабильности

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 20 апреля провел очередное заседание городского оперативного штаба по обеспечению экономической и социальной стабильности. Главной темой встречи стали первоочередные меры поддержки учреждений культуры, образования и спорта в условиях санкций, сообщает пресс-служба администрации города.
Глава Екатеринбурга подчеркнул, что все текущие проекты необходимо завершить, и найти для этого новые пути решения.
«В развитии города мы всегда придерживались верного направления, нам необходимо ежедневно мониторить текущую ситуацию, своевременно предпринимать меры корректирующего воздействия и продолжать реализовывать все наши стратегические планы», — подчеркнул Алексей Орлов.
Начальник Управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Марков отметил, что на текущий момент все учреждения работают в прежнем режиме, а вопросы проведения закупок импортозамещающих товаров отечественного производства решаются поэтапно.
Так, Екатеринбургский зоопарк для реконструкции открытого вольера для белых медведей приобретет два ледогенератора у отечественного производителя в Нижнем Новгороде взамен заложенных в проекте импортных агрегатов. В рамках нацпроекта «Культура» Музей истории Екатеринбурга купит выставочное оборудование у российских поставщиков: на данный момент для реализации проекта подписаны уже 70% контрактов.
Начальник департамента образования администрации города Екатеринбурга Константин Шевченко сообщил, что капитальные ремонты школ и детских садов идут в соответствии с планом. Также он предложил создать специализированные региональные торговые площадки для размещения предложений отечественных поставщиков и производителей.
Начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина рассказала, что на сегодняшний день все спортивные учреждения и объекты в городе работают в штатном режиме. А для подготовки к проведению Всемирных летних студенческих игр 2023 года для СОК «Калининец» планируется закупить сертифицированное FISU спортивное оборудование.
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2022. В ходе заседания оперативного штаба по обеспечению экономической и социальной ...25.03.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил взять на контроль изменение состояния дел в строительной отрасли города
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. На первом заседании городского оперативного штаба по обеспечению экономической и ...11.01.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов продлил работу ледового городка до 30 января
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение о продлении работы ледового городка на ...06.12.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил направления работ-номинантов на соискание главной премии города в 2022 году
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил приоритетные направления работ-номинантов на ...10.11.2021 Глава Екатеринбурга распорядился усилить работу контрольных групп по соблюдению мер эпидбезопасности
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2021. В ходе заседания городского оперативного штаба по противодействию коронавирусной ...