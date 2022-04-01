Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание оперштаба по обеспечению экономической и социальной стабильности

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 20 апреля провел очередное заседание городского оперативного штаба по обеспечению экономической и социальной стабильности. Главной темой встречи стали первоочередные меры поддержки учреждений культуры, образования и спорта в условиях санкций, сообщает пресс-служба администрации города.



Глава Екатеринбурга подчеркнул, что все текущие проекты необходимо завершить, и найти для этого новые пути решения.



«В развитии города мы всегда придерживались верного направления, нам необходимо ежедневно мониторить текущую ситуацию, своевременно предпринимать меры корректирующего воздействия и продолжать реализовывать все наши стратегические планы», — подчеркнул Алексей Орлов.



Начальник Управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Марков отметил, что на текущий момент все учреждения работают в прежнем режиме, а вопросы проведения закупок импортозамещающих товаров отечественного производства решаются поэтапно.



Так, Екатеринбургский зоопарк для реконструкции открытого вольера для белых медведей приобретет два ледогенератора у отечественного производителя в Нижнем Новгороде взамен заложенных в проекте импортных агрегатов. В рамках нацпроекта «Культура» Музей истории Екатеринбурга купит выставочное оборудование у российских поставщиков: на данный момент для реализации проекта подписаны уже 70% контрактов.



Начальник департамента образования администрации города Екатеринбурга Константин Шевченко сообщил, что капитальные ремонты школ и детских садов идут в соответствии с планом. Также он предложил создать специализированные региональные торговые площадки для размещения предложений отечественных поставщиков и производителей.



Начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина рассказала, что на сегодняшний день все спортивные учреждения и объекты в городе работают в штатном режиме. А для подготовки к проведению Всемирных летних студенческих игр 2023 года для СОК «Калининец» планируется закупить сертифицированное FISU спортивное оборудование.