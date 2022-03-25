На Южном Урале средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 6,1%

УрБК, Челябинск, 20.04.2022. В Челябинской области средний размер выданных в марте 2022 года автокредитов составил 1,11 млн руб., что на 6,1% меньше показателя предыдущего месяца того же года (1,18 млн руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 20-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по размеру выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (1,85 млн руб.), на втором — Санкт-Петербург (1,67 млн руб.), на третьем — Московская область (1,61 млн руб.), на четвертом — Ленинградская область (1,44 млн руб.). Замыкает пятерку лидеров Новосибирская область (1,35 млн руб.).



В целом по стране в марте 2022 года средний размер выданных кредитов на покупку автомобилей (новых и с пробегом) составил 1,28 млн руб., что на 5,3% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (1,35 млн руб.). При этом отмечается, что это первое снижение данного показателя почти за год.



Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, средний чек выданных автокредитов непрерывно рос с весны прошлого года на фоне дефицита новых автомобилей и консервативной кредитной политики банков. При этом в марте выдача автокредитов упала почти на 80% по сравнению с февралем, а средний размер автокредита снизился впервые за год. По его словам, все это объясняется ростом ставок по причине санкционного давления, а также продолжающимся дефицитом новых автомашин и запасных частей к ним.