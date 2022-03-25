На Южном Урале средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 6,1%

УрБК, Челябинск, 20.04.2022. В Челябинской области средний размер выданных в марте 2022 года автокредитов составил 1,11 млн руб., что на 6,1% меньше показателя предыдущего месяца того же года (1,18 млн руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Южный Урал занял 20-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по размеру выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (1,85 млн руб.), на втором — Санкт-Петербург (1,67 млн руб.), на третьем — Московская область (1,61 млн руб.), на четвертом — Ленинградская область (1,44 млн руб.). Замыкает пятерку лидеров Новосибирская область (1,35 млн руб.).
В целом по стране в марте 2022 года средний размер выданных кредитов на покупку автомобилей (новых и с пробегом) составил 1,28 млн руб., что на 5,3% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (1,35 млн руб.). При этом отмечается, что это первое снижение данного показателя почти за год.
Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, средний чек выданных автокредитов непрерывно рос с весны прошлого года на фоне дефицита новых автомобилей и консервативной кредитной политики банков. При этом в марте выдача автокредитов упала почти на 80% по сравнению с февралем, а средний размер автокредита снизился впервые за год. По его словам, все это объясняется ростом ставок по причине санкционного давления, а также продолжающимся дефицитом новых автомашин и запасных частей к ним.
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. В Свердловской области средний размер выданных в марте 2022 года автокредитов составил ...25.03.2022 На Южном Урале средний размер автокредитов за год увеличился на 44,7%
УрБК, Челябинск, 25.03.2022. В Челябинской области средний размер выданных в феврале 2022 года автокредитов составил ...28.02.2022 Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов за год вырос на 41,5%
УрБК, Челябинск, 28.02.2022. В Челябинской области средний размер выданных в январе 2022 года автокредитов составил ...24.12.2021 Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов за месяц вырос на 5,7%
УрБК, Челябинск, 24.12.2021. В Челябинской области средний размер выданных в ноябре этого года автокредитов составил 1 ...29.11.2021 Средний размер выданных в октябре на Южном Урале автокредитов составил 1,01 млн рублей
УрБК, Челябинск, 29.11.2021. В Челябинской области средний размер выданных в октябре этого года автокредитов составил 1 ...