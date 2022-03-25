Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в марте составил 1,15 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. В Свердловской области средний размер выданных в марте 2022 года автокредитов составил 1,15 млн руб., что на 0,3% меньше показателя предыдущего месяца того же года (1,16 млн руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 17-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. В первую пятерку по размеру выданных за указанный период автокредитов попали Москва (1,85 млн руб.), Санкт-Петербург (1,67 млн руб.), Московская (1,61 млн руб.), Ленинградская (1,44 млн руб.) и Новосибирская (1,35 млн руб.) области.



При этом, согласно исследованию НБКИ, наиболее заметно средний размер выданных в марте 2022 года автокредитов снизился в Вологодской (минус 17,7%) и Кемеровской (минус 15,9%) областях, Башкортостане (минус 15,4%), а также в Тверской (минус 14,1%) и Нижегородской (минус 12,2%) областях.



В целом по стране в марте 2022 года средний размер выданных кредитов на покупку автомобилей (новых и с пробегом) составил 1,28 млн руб., что на 5,3% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (1,35 млн руб.). При этом отмечается, что это первое снижение данного показателя почти за год — с мая 2021 года он рос непрерывно.