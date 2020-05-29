УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:02

«Красное & Белое» планирует увеличить свои складские площади за счет отказавшихся от аренды магазинов электроники в Екатеринбурге

УрБК, Москва, 20.04.2022. Компания «Красное & Белое» намерена увеличить почти на треть площадь своих складов. Этого планируется достичь за счет федеральных сетей по продаже бытовой техники и электроники, которые отказались от аренды помещений. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на близкий к сети источник.

По данным издания, «Красное & Белое» готово забрать у девелоперов примерно 100 тыс. кв. м. площадей, от которых отказались другие арендаторы. В основном речь идет о помещениях, которые ранее арендовали или использовали по договорам ответственного хранения непродуктовые сети. Такие склады есть в Москве, Подмосковье, Новосибирске, Екатеринбурге, Красноярске.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.05.2020 Сеть «Красное и Белое» устранила нарушения, которые Роспотребнадзор выявил на объектах в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2020. Сеть «Красное и Белое» устранила нарушения, которые Роспотребнадзор выявил в ...

03.07.2019 Основные юрлица ритейлера «Красное&Белое» перерегистрировалась на Кипре

УрБК, Москва, 03.07.2019. Сеть «Красное&Белое» перерегистрировала основные юрлица на Кипре, пишет ТАСС со ссылкой на ...

26.04.2019 ФАС одобрила сделку по слиянию сетей «Дикси» и «Красное и Белое»

УрБК, Москва, 26.04.2019. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила сделку по слиянию ритейлеров «Дикси» и ...

27.12.2018 Обыски в офисах и на складах сети «Красное&Белое» не выявили контрафактного алкоголя

УрБК, Москва, 27.12.2018. В ходе проведенных обысков в сети «Красное&Белое» фактов реализации контрафактного алкоголя ...

27.12.2018 В офисах и на складах сети «Красное&Белое» прошли обыски

УрБК, Москва, 27.12.2018. В офисах и на складах сети алкогольных магазинов «Красное&Белое» по всей стране прошли ...

Популярные новости
07.04.2022Курс долл. США на Мосбирже снизился до 76,21 руб., евро — до 83,16 руб.25.03.2022Свердловский Роспотребнадзор в 2021 году почти на 4 млн рублей оштрафовал представителей рынка транспортных услуг01.04.2022АСВ перечислило Банку России 8,8 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии24.03.2022Сбой в приложении «Сбербанк Инвестор» произошел после начала торгов акциями на ММВБ28.03.2022Девальвация разогрела рынок стройматериалов
Архив новостей
Апрель 2022 (500)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Декабрь 2021 (727)
Ноябрь 2021 (646)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18