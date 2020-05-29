«Красное & Белое» планирует увеличить свои складские площади за счет отказавшихся от аренды магазинов электроники в Екатеринбурге

УрБК, Москва, 20.04.2022. Компания «Красное & Белое» намерена увеличить почти на треть площадь своих складов. Этого планируется достичь за счет федеральных сетей по продаже бытовой техники и электроники, которые отказались от аренды помещений. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на близкий к сети источник.



По данным издания, «Красное & Белое» готово забрать у девелоперов примерно 100 тыс. кв. м. площадей, от которых отказались другие арендаторы. В основном речь идет о помещениях, которые ранее арендовали или использовали по договорам ответственного хранения непродуктовые сети. Такие склады есть в Москве, Подмосковье, Новосибирске, Екатеринбурге, Красноярске.