ESTORY — 1 год

19 апреля свой первый официальный день рождения отметил екатеринбургский фудмаркет ESTORY, расположенный на третьем этаже торгового центра «Гринвич». Несмотря на то, что техническое открытие кулинарного пространства состоялось еще в декабре 2020 года, официальной датой запуска считается апрель 2021 года. Именно в это время на площадке начала работать большая часть из 40 концепций, которые сегодня предлагают гостям фудмаркета блюда со всего света. В это же время на площадке ESTORY прошли первые мероприятия, ставшие за этот год ежедневными.



«Трудно поверить, что мы смогли построиться и открыться в самом разгаре пандемии. Но вот мы зажигаем свечи на нашем праздничном торте и отмечаем первый день рождения фудмаркета!» — рассказывает руководитель фудмаркета Мария Швецова.







Сегодня на площадке работают 39 ресторанов, 3 бара, магазин посуды для дома и две лавки сладостей и фруктов. За год работы фудмаркет принял свыше 4 млн человек.



«Когда мы открывали проект, мы планировали, что средняя посещаемость фудмаркета будет на уровне 5-6 тыс. человек в день. Сегодня минимальная дневная проходимость — 8 тыс. человек. И когда у нас случаются такие показатели, мы начинаем выяснять, что случилось, почему сегодня пришло так мало людей. Потому что в последние месяцы мы регулярно видим и по 15 тыс. человек в день», — отмечает директор по маркетингу проекта ESTORY Екатерина Шихова.







К годовщине проекта на фудмаркете открылось сразу три новые концепции. Первая — «Рамен&Гедза» — футуристичный проект Лейлы Джатдоевой, владелицы ресторанов Mio и Metis. В его меню — четыре вида рамена, семь вариантов гедза handmade, авторские соусы, гедза-боул с рисом и чуккой, самоса с тайским соусом.



Вторая — Spaghetteria — паста-бар от создателей ресторана Dorian Gray. Проект специализируется на пасте домашнего производства. В его меню — спагетти, фетучини, паппарделле и лингвини. Стоит также обратить внимание на итальянские супы «Шушедду» с птитимом и шпинатом и «Буридда» с морепродуктами. Для детей разработано специальное меню, а также есть панини, антипасти и оливки в пряном маринаде.



Третья концепция — «Мама Индия». За кухню здесь отвечают два индийских повара — Гупта Ашиш и Сайни Сунил. Они предлагают пряную и колоритную концепцию на основе блюд Северной Индии: панир пакора (сыр, обжаренный в кляре из нутовой муки, со специями и томатным чатни), баттер чикен (курица в сливочно-томатном соусе), ару тандури (запеченный в печи тандури картофель), индийский чай «Масала».







Пространство фудмаркета стало важной площадкой для отдыха и общения, а также одним из главных «тусовочных» мест Екатеринбурга. За прошедший год на сцене ESTORY выступали FEDUK, Ирена Понарошку, Алоэ Вера, Тося Чайкина, FAV LAV, Меджикул и еще более сотни исполнителей.







Сегодня именно событийная часть работы фудмаркета находится в центре внимания его организаторов.



«В первое время мы просто создавали хорошее место, где можно поесть. Сейчас мы ставим перед собой более сложную задачу. Мы хотим дать людям возможность хотя бы на короткое время забыться, отложить телефон, перестать пролистывать новостную ленту. Мы хотим дать нашим гостям возможность отдохнуть, отбросить проблемы, погрузиться в мир спокойствия, релакса, приятного общения, вкусной еды и красивой музыки, зарядиться радостью и спокойствием. Наш слоган — «Еда. Атмосфера. События». С едой у нас уже все в порядке. Атмосфера за этот год тоже сложилась. Теперь мы работаем над третьей составляющей — событиями. И этот новый этап в нашей работе связан с отменой ковидных ограничений. Это позволило нам наконец-то развернуть давно запланированную сетку ивент-мероприятий «Новые истории каждый день». Сейчас на площадке фудмаркета мы проводим мероприятия шесть дней в неделю. Практически каждый вечер мы предлагаем нашим гостям что-то новое и интересное», — говорит Екатерина Шихова.







В результате концертная и событийная программа фудмаркета расписана по дням. Каждый вечер гости ESTORY могут быть уверены, что найдут на его сцене что-нибудь интересное. Так, по понедельникам работает проект New story, в рамках которого фудмаркет представляет площадку для тест-драйва молодым начинающим исполнителям. Во вторник проходят Friends story: день оставлен для общения друзей и различных комьюнити. В его рамках проводятся встречи с известными блогерами или квиз-игры. Часть из этих мероприятий идет на сцене, часть — на антресолях. По средам на фудмаркете слушают джаз. Четверг зарезервирован под партнерские мероприятия и привоз хедлайнеров. В пятницу выступают кавер-группы. В субботу играют атмосферные диджеи. В воскресенье — детский день: с обеда площадка отдается детям для проведения мастер-классов, мини-спектаклей, работы аниматоров.



За год работы ESTORY вошел в топ-100 новых ресторанных концепций премии «Пальмовая ветвь 2022» и выиграл премию Global Retail Real Estate Awards 2021 в номинации «Лучшая концепция общественного питания в составе торгового центра». И команда ESTORY не останавливается на достигнутом. Уже в ближайшее время на фудмаркете будут реализованы новые проекты и идеи.



Фото предоставлены фудмаркетом ESTORY