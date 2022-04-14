Екатерина Шихова: ESTORY — новые истории каждый день

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответила учредитель агентства Dream team event, директор по маркетингу проекта ESTORY Екатерина Шихова.



— Екатерина, в апреле этого года будет год с официального открытия фудмаркета ESTORY в торговом центре «Гринвич». Как вы оцениваете первый год работы проекта?



— На мой взгляд, главный критерий оценки качества заведения общепита — это посещаемость. У нас на фудмаркете регулярно случается полная посадка, каждый вечер мы видим, что заняты практически все столы. Несмотря на все сложности, гостей очень много, и мы этому рады. Это значит, что мы все делаем правильно.



Когда мы открывали проект, мы планировали, что средняя посещаемость фудмаркета будет на уровне 5-6 тыс. человек в день. Сегодня минимальная дневная проходимость — 8 тыс. человек. И когда у нас случаются такие показатели, мы начинаем выяснять, что случилось, почему сегодня пришло так мало людей. Потому что в последние месяцы мы регулярно видим и по 15 тыс. человек в день.



— Как меняется концепция развития фудмаркета?



— В первое время мы просто создавали хорошее место, где можно поесть. Сейчас мы ставим перед собой более сложную задачу. Мы хотим дать людям возможность хотя бы на короткое время забыться, отложить телефон, перестать судорожно пролистывать новостную ленту. Мы хотим дать нашим гостям возможность отдохнуть, отбросить проблемы, погрузиться в мир спокойствия, релакса, приятного общения, вкусной еды и красивой музыки, зарядиться радостью и спокойствием.



Наш слоган — «Еда. Атмосфера. События». С едой у нас уже все в порядке. Атмосфера за этот год тоже сложилась. Теперь мы работаем над третьей составляющей — событиями.



И этот новый этап в нашей работе связан с отменой ковидных ограничений. Это позволило нам наконец-то развернуть давно запланированную сетку ивент-мероприятий «Новые истории каждый день». Сейчас на площадке фудмаркета мы проводим мероприятия шесть дней в неделю. Практически каждый вечер мы предлагаем нашим гостям что-то новое и интересное.



По понедельникам у нас работает проект New story, в рамках которого мы даем площадку для тест-драйва молодым начинающим исполнителям. Во вторник у нас Friends story: день оставлен для общения друзей и различных комьюнити. В его рамках мы проводим, например, встречи с известными блогерами или квиз-игры. Часть из этих мероприятий мы проводим на сцене, часть — на антресолях. По средам мы слушаем джаз. При этом создается очень приятная атмосфера, я сама люблю бывать на площадке по средам.



Четверг у нас оставлен под партнерские мероприятия и привоз хедлайнеров. В пятницу выступают кавер-группы и диджеи. В целом это тусовочное время, когда можно и нужно прийти потанцевать и расслабиться. В субботу играют атмосферные диджеи. В воскресенье — детский день: мы отдаем площадку для мастер-классов, мини-спектаклей, работы аниматоров.



— Как к изменению концепции относятся посетители?



— Гостям нравится. Многие специально приходят на определенные мероприятия. Есть и те, для кого просто важно знать, что к нам на площадку можно прийти в любой день (кроме четверга) и принять участие в чем-то интересном. Каждый день можно попасть на концерт или поучаствовать в интерактиве.



— Как себя чувствуют ваши резиденты? Наблюдается ли ротация концепций на фудмаркете?



— Большая часть концепций у нас неизменны с открытия ESTORY. Ротация есть, но, как правило, носит весьма ограниченный характер. И связана в первую очередь с общим финансовым самочувствием наших резидентов. Так, например, с фудмаркета ушли проекты пельменной и булочки бао. Но это связано с общими проблемами в бизнесе всей компании, а не конкретно с нашим фудмаркетом.



Одновременно к нам приходят и новые концепции. Не так давно открылся проект японской кухни, где можно попробовать гедза и рамен. На очереди — спагеттерия и индийская концепция «Мама Индия». Переговоры ведутся с еще несколькими потенциальными проектами.



— Делаете ли вы что-то для улучшения работы ваших резидентов? Или после входа на фудмаркет им предоставляется полная свобода?



— Работа ведется в ежедневном режиме. Мы и помогаем, и проверяем. Например, ведем сбор отзывов от гостей — как позитивных, так и негативных. Запускаем тайных покупателей и тщательно фиксируем на камеру все возникающие проблемы. При этом регулярно собираем всех, раздаем каждому чек-листы с отмеченными нами проблемами. Потом наблюдаем, как собственники корнеров проводят воспитательную работу со своими сотрудниками.



С некоторыми концепциями ведем работу по оформлению корнеров и меню, иногда советуем изменить цены, убрать или добавить некоторые блюда.



— Какие планы по развитию пространства ESTORY будут воплощены в этом году?



— В ближайшее время открываем игровое арт-пространство для маленьких посетителей. Основное оборудование там уже было смонтировано, и мы в тестовом режиме запустили туда детей. После этого проект закрыли на доработку. Что-то пришлось закрепить, что-то — отремонтировать. После тестов стало понятно, где необходимы дополнительные предупреждающие надписи и элементы системы безопасности. Одновременно мы ищем оператора, который был бы готов взять на себя управление арт-пространством. Для нас эта задача непрофильная, и мы бы с удовольствием передали бы ее специализированной организации. Но, так или иначе, уже в ближайшее время пространство откроется в обычном режиме.



Задумываемся о возвращении рыночной части фудмаркета. Сейчас в формате «лотков» у нас работает всего два юнита, где торгуют экзотическими фруктами, сладостями и мороженым. Думаем над еще несколькими такими концепциями, в первую очередь в фестивальном формате. При проведении дней национальной кухни там можно разворачивать торговлю специфическими продуктами. Но думаем и о постоянной продаже сыра, мясных деликатесов, фермерских продуктов. Есть опасения, что такая продукция на верхнем этаже торгового центра может оказаться невостребованной, но гипотеза нуждается в проверке.



Кроме того, в планах — освоение территории, которую до недавнего времени занимал ресторан «Труфальдино». Она полностью отойдет под новые направления ESTORY, но ее заполнение — и с точки зрения концепции, и с точки зрения наполнения — пока дело будущего. Сейчас прорабатываем этот вопрос на уровне общих идей.



Очень ждем открытия внешних лифтов, на которых в ESTORY можно будет подняться сразу с улицы. Думаем над летними форматами работы фудмаркета. Планов и идей очень много.



Фото Александра Осипова