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В Екатеринбурге по решению властей города в 2022 году заменят 102 лифта

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. Депутаты городской думы Екатеринбурга утвердили план по замене лифтов в зданиях уральской столицы в 2022 году. Всего в городе будет заменено 102 подъемных устройства, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Проект будет реализован в рамках «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы».

78 из 102 лифтов находятся в 30 жилых многоквартирных домах. Сейчас власти города проводят аукцион на право проведения работ среди подрядчиков. Договор с победителем будет подписан уже 10 июня.

Еще 24 лифта из числа подлежащих замене расположены в 14 зданиях-объектах культурного наследия (улица Ленина, 52, 69/14 и улица 8 Марта 1, 2). Прием заявок от желающих произвести эти работы будет проходить до 27 апреля. К 1 декабря этого года все работы должны завершиться.

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