Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 77 человек

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. По состоянию на 19 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 19 тыс. 284 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 18 апреля число безработных составляло 19 тыс. 361 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 77 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,92%.

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