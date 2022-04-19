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19.04.2022

Число выданных потребкредитов в Свердловской области за месяц снизилось на 64,8%

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. В Свердловской области в марте 2022 года выдали 13 тыс. 143 потребительских кредита. Это на 64,8% меньше уровня предыдущего месяца этого года (37 тыс. 300 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 7-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти позициях в списке по количеству выданных за указанный период потребкредитов расположились Москва (22,1 тыс. ед.), Башкортостан (21 тыс. ед.), Московская область (18 тыс. ед.), Татарстан (17,1 тыс. ед.) и Краснодарский край (16,2 тыс. ед.).

При этом, согласно исследованию НБКИ, сильнее всего снизилась выдача потребкредитов в Московской области (минус 69,3%), Москве (минус 68,9%), Санкт-Петербурге (минус 67,1%), а также в Ставропольском крае (минус 64,8%) и Свердловской области (минус 64,8%).

В целом по стране в марте 2022 года было выдано 0,44 млн кредитов на покупку потребительских товаров, что на 61,6% меньше по сравнению с февралем этого года (1,14 млн ед.).

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