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19.04.2022

Автоконцерн Stellantis приостановил производство машин в Калуге

УрБК, Москва, 19.04.2022. Автомобильный концерн Stellantis, в который входят бренды Opel и Peugeot, заявил о приостановке производства машин на заводе в Калуге. Данное решение в компании объяснили ростом перекрестных санкций и трудностями с логистикой, сообщает «ТАСС».

«Stellantis предпринимает все меры для соблюдения международных санкций и защиты своих сотрудников», — говорится в сообщении.

В то же время в марте автоконцерн сообщал, что ищет возможности для возобновления импорта и экспорта автомобилей из России и в страну.

На калужском предприятии выпускаются такие автомобили, как Peugeot 408, Citroen C4, Opel Combo Life, Citroёn Berlingo Multispace, Peugeot Partner Crossway и другие.

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