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19.04.2022

В Екатеринбурге будет построен мост на Сибирском тракте

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. В Екатеринбурге на Сибирском тракте будет построен мост. Постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории для возведения путепровода подписал глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сооружение будет проходить над железнодорожной веткой Екатеринбург — Верхний Уфалей, неподалеку от Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ).

Мост станет частью магистрали по улице Яламова от улицы Ткачей до Сибирского тракта. Такое решение для нормализации трафика было предусмотрено согласно плану развития Екатеринбурга на период до 2025 года. Объект станет стратегически важным путепроводом для дальнейшего развития отдаленных районов города — Компрессорного, Новокольцовского и Кольцово.

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