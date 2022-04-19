В свердловское Управление ФАС с начала года поступило 115 жалоб из-за подключения к сетям

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. С начала 2022 года в Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области поступило 115 заявлений с жалобами на действия или бездействие служб, ответственных за подключение к электрическим и газовым сетям или распределение ресурсов. За весь 2020 год количество жалоб составило 141, а в 2021 — 273. Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель руководителя ведомства Екатерина Воробьева.



«Прежде всего, наверное, это объясняется тем, что граждане, юрлица и ИП становятся более грамотными, просвещенными. Соответственно, уже понимают, как защищать свои права. И поэтому активно этим инструментом пользуются», — отметила Е. Воробьева.



За нарушения в данной сфере за 2020 год региональное УФАС вынесло 101 постановление о штрафах на сумму 24 млн 685 тыс. руб. В 2021 году — 168 постановлений на сумму 40 млн 454 тыс. руб. За прошедший период 2022 года — 82 постановления на сумму 25 млн 730 тыс. руб.