Уральский выставочный центр оштрафовали на 200 тыс. рублей за нарушение антиковидных ограничений

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. Свердловский областной суд оставил в силе решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга, который ранее оштрафовал АО «Уральский выставочный центр» (УВЦ) на 200 тыс. руб. за нарушение антиковидных ограничений.
Как сообщает пресс-служба облсуда, в октябре прошлого года компания организовала в Екатеринбурге чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2021. Суд установил, что УВЦ не отстранил от соревнований двух участников с подтвержденным коронавирусом.
«Также в ходе проверки было установлено превышение массовой доли активного хлора в рабочем дезинфицирующим растворе, это тоже является нарушением. Все это послужило основанием для составления протокола об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ», — говорится в сообщении.
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