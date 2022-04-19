В Свердловской области наблюдение за лесными торфяниками будет вестись с видеокамер и квадрокоптеров

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. В Свердловской области наблюдение за участками с залежами торфа в 2022 году будет проводиться с применением находящихся на вышках сотовой связи видеокамер и квадрокоптеров с тепловизорами. Также будет вестись наземный и авиационный мониторинг, при необходимости — просматриваться спутниковые снимки, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.



«Торфяной пожар возникает по двум причинам. Первая — это человеческий фактор, то есть неосторожное обращение с огнем. Вторая причина — природный фактор. В засушливый жаркий сезон влажность торфа уменьшается. Если она становится менее 72%, то в торфянике начинают происходить особые химические реакции, которые приводят к выделению тепла. Происходит самовозгорание», — прокомментировал начальник отдела управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ регионального ГУ МЧС России Евгений Бондарь.



Он объяснил, что торф залегает слоями до четырех метров в глубину. При температуре около 600 градусов происходит тление. Из-за подземного происхождения дождь в тушении пожара не поможет. Добраться до очага с помощью специальной техники тоже сложно. Поэтому пожарные производят заболачивание, создавая искусственный слой воды над торфяником. Через один-два дня вода уходит в землю, если она не достигает очага, тление возобновляется. Процесс заболачивания приходится повторять.



С периодически возникающим тлением торфяников специалистам приходилось иметь дело всю зиму. В этом году был применен новый метод тушения таких пожаров, который пока редко используется в России.



«Сначала торфяники разгребли от снежного покрова, а затем для охлаждения тлеющего очага перемешали верхний слой торфа со снегом. На заключительном этапе охлажденный торфяной слой уплотнили с помощью бульдозеров. Такая «зимняя» технология тушения оказалась эффективной: она в десятки раз менее затратна по времени и финансовым средствам, по сравнению с методом тушения торфяных пожаров в летний период», — рассказал директор Уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежнин.



Зимой 2022 года специалисты потушили семь тлеющих с лета торфяников. На сегодняшний день в лесах региона ликвидированы все тлеющие торфяники.