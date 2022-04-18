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18.04.2022

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку эскизного проекта школы в квартале № 16

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга в рамках проекта комплексного освоения территории, объявило тендер на разработку эскизного проекта школы в квартале № 16.

Предмет тендера — право заключения договора подряда на выполнение эскизного проекта, инженерных изысканий, проектной документации с созданием информационной модели по объекту «Средняя общеобразовательная школа № 1 в квартале № 16 района «Академический» в городе Екатеринбурге».

Начальная цена выполнения работ — 10 млн руб., в том числе НДС 20%.

Извещение размещено на сайте ГК «КОРТРОС» в разделе тендеры, а также на электронной торговой площадке В2В-center под № 2953110.

Дата и время окончания приема заявок: 26 апреля 2022 года в 14.00 местного времени.

«В случае заинтересованности участия в тендере, претендент в срок не позднее 22 апреля 2022 года, должен подать заявление о включении в список участников тендера для получения полного пакета тендерной документации в электронном виде на адрес электронной почты A.Toropova@kortros.ru», — говорится в материалах тендера.

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