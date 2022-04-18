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18.04.2022

УБРиР продлевает действие спецусловий для бизнеса на открытие валютные расчетных счетов

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) принял решение продлить действие специальных условий для предпринимателей, специализирующихся в сфере внешней торговли, на открытие валютных расчетных счетов.

С конца февраля в банке стало возможным открыть валютный счет бесплатно. Кроме того, клиентам банка была предоставлена возможность поставить экспортный или импортный контракт на учет и получить компенсацию за его закрытие в другом банке.

«Предприниматели, столкнувшиеся с санкционными ограничениями, положительно оценили предложение банка и активно им воспользовались. Поэтому УБРиР принял решение продлить акцию для новых клиентов до конца апреля. Это очень важно, поскольку бизнес строится в новых условиях и, в частности, меняются цепочки поставок. Предпринимателям приходится быстро адаптироваться к изменениям, и им необходима поддержка», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

С конца февраля благодаря новым условиям количество открытых расчетных счетов в валюте в УБРиР увеличилось в четыре раза. Также выросло число предпринимателей, воспользовавшихся услугой по постановке на учет импортных и экспортных контрактов.

Плата за открытие валютных расчетников в УБРиР не будет взиматься до конца апреля вне зависимости от тарифного плана. Кроме того, предпринимателям вернут до 5 тыс. руб. комиссии за закрытие контракта в другом банке: для этого необходима выписка об оплате данной комиссии. Кроме того, не потребует средств и услуга по постановке экспортного или импортного контракта на учет.

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