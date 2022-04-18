Производители продуктов просят правительство РФ не ограничивать въезд в страну европейских грузовых автомобилей

Производители продуктов питания составили в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина обращение с просьбой не ограничивать ввоз в Россию пищевых ингредиентов автотранспортом из Европы. Свои подписи под документом поставили представители восьми отраслевых объединений, сообщает «Коммерсантъ».



Поставки сырья для производства питания не попали под введенные Евросоюзом ограничения. Однако представители отрасли опасаются, что российские власти ответят зеркально на запрет въезда на территорию ЕС фур из России и Белоруссии.



Уже сейчас европейские компании воздерживаются от перевозок грузов в Россию, опасаясь конфискации автомобилей в РФ, если будут приняты контрсанкции.



Источник «Коммерсанта» также сообщает, что европейские поставщики ввозят ингредиенты в Россию через другие страны, избегая границы Польши и Белоруссии. Из-за этого выросла стоимость логистики. Запрет на пересечения границы большегрузов из России и Белоруссии и закрытие портов стали причиной роста стоимости фур из Европы на 50-100% в годовой динамике.



При этом представители отрасли отмечают, что российские производители ингредиентов не смогут полностью заменить выпадающее сырье.



«Есть сырье, по которому компании на 100% зависят от европейского импорта, в случае с ферментными премиксами, используемыми в производстве напитков и кормов, доля поставок из ЕС достигает 60%», — рассказал один из производителей.



Также о серьезной импортозависимости рассказали производители безалкогольных напитков и представители пивоваренной отрасли. У производителей молока возникли проблемы с многослойной комбинированной упаковкой.