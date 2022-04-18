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18.04.2022

Потребительские цены в Свердловской области за месяц выросли на 7,66%

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. Потребительские цены в Свердловской области в марте 2022 года выросли на 7,66% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Свердловскстат.

В частности, товары за месяц подорожали на 9,46%, в том числе продовольственные товары — на 7,16%, непродовольственные товары — на 11,87%, услуги — на 2,88%.

Среди продовольствия сильнее всего за указанный период подорожали сахар-песок (на 57,24%), плодоовощная продукция (на 16,07%) и кондитерские изделия (на 9,62%).

Что касается непродовольственных товаров, в этой категории заметнее всего выросли цены на телерадиотовары (на 26,75%), электротовары и другие бытовые приборы (на 24,89%), чистящие и моющие средства (на 16,09%), а также на стройматериалы (на 8,29%).

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