Потребительские цены в Свердловской области за месяц выросли на 7,66%

Потребительские цены в России в марте 2022 года выросли на 16,69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об ...

Потребительские цены в России за год выросли на 16,69%

УрБК, Москва, 11.04.2022. Потребительские цены в России в марте 2022 года выросли на 16,69% по сравнению с аналогичным ...

Потребительские цены в России за год выросли на 16,69%

Рост потребительских цен в России в январе 2022 года составил 8,73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ...

Потребительские цены в России за год выросли на 8,73%

УрБК, Москва, 10.02.2022. Рост потребительских цен в России в январе 2022 года составил 8,73% по сравнению с ...

Потребительские цены в России за год выросли на 8,73%

С начала года велосипеды и мотоциклы на Среднем Урале подорожали на 9,6%

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2016. В I полугодии цены на непродовольственные товары в Свердловской области выросли на 4% ...