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18.04.2022

Средняя зарплата ИТ-специалистов в Свердловской области превысила 57 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. Средняя предлагаемая заработная плата, указанная в вакансиях для ИТ-специалистов в Свердловской области, в марте составила 57 тыс. 160 руб., говорится в исследовании сервиса hh.ru.

Для сравнения: в январе текущего года ИТ-специалистам предлагали 53 тыс. 522 руб., в феврале — 55 тыс. 567 руб.

Также аналитики отмечают рост конкуренции в этом сегменте на рынке труда. Если в начале февраля на одну вакансию в среднем приходилось 1,3 резюме, то в начале апреля — уже 2 резюме.

«Этот прирост нельзя назвать принципиальным: сфера по-прежнему испытывает дефицит кадров. Напомним, что нормальной для рынка труда конкуренцией считается соотношение в 5-6 резюме на вакансию», — отмечают эксперты hh.ru.

В компании отмечают, что в настоящее время на Среднем Урале открыто около 2,4 тыс. вакансий для ИТ-специалистов.

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