В Свердловской области количество тракторов в сельхозорганизациях за четыре года снизилось на 6,19%

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. В Свердловской области количество тракторов (без учета тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и другие машины) в сельскохозяйственных организациях на конец 2021 года составило 3 тыс. 487 штук. С 2017 года их число сократилось на 230 штук, или 6,19%. Об этом сообщает Свердловскстат.



Помимо этого, за указанный период снизилось количество используемых в сельхозорганизациях региона плугов (на 36 штук, или 4,06%), культиваторов (84, 11,91%), сеялок (134, 15,12%).



Сокращение числа техники произошло также среди всех видов комбайнов. Так, количество зерноуборочных комбайнов снизилось за четыре года на 63 штуки (10,57%), кормоуборочных — на 11 штук (3,55%), картофелеуборочных — на 15 штук (23,81%).