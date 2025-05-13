Российским аграриям не хватает 37 тыс. зерноуборочных комбайнов

УрБК, Москва, 21.07.2025. Дефицит комбайнов в России оценивается в 37 тыс. штук, тракторов — 50 тыс. штук. Об этом ...13.05.2025 Отгрузка сельхозтехники РФ на внутренний рынок в I квартале снизилась на треть
УрБК, Москва, 13.05.2025. Объем отгрузки российской сельхозтехники на внутренний рынок в I квартале 2025 года снизился ...18.04.2022 В Свердловской области количество тракторов в сельхозорганизациях за четыре года снизилось на 6,19%
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. В Свердловской области количество тракторов (без учета тракторов, на которых ...22.04.2021 Парк сельскохозяйственных комбайнов в Свердловской области за пять лет сократился на 96 машин
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. В Свердловской области парк сельскохозяйственных комбайнов с 2016 по 2020 год ...06.04.2015 Производители отечественной сельхозтехники получат 2 млрд руб. субсидий из федерального бюджета
УрБК, Москва, 06.04.2015. Правительство РФ выделит 2 млрд руб. субсидий на поддержку производителей отечественной ...