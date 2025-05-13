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Вчера, 12:00

Российским аграриям не хватает 37 тыс. зерноуборочных комбайнов

Дефицит комбайнов в России оценивается в 37 тыс. штук, тракторов — 50 тыс. штук. Об этом говорится в докладе первого заместителя главы компании «Ростсельмаш» Алексея Швейцова.

«Коэффициенты обновления парка техники составляют 4,1% для комбайнов и 3,5% для тракторов, что указывает на устаревание имеющегося оборудования и необходимость срочных мер по его обновлению», — говорится в тексте доклада.

Также представители «Ростсельмаша» отмечают, что поставки сельхозтехники в 2025 года снизились почти в четыре раза (-74%) в годовом выражении. Выпуск сеялок сократился на 7%, культиваторов — на 11%, тракторов и опрыскивателей — на 23%, кормоуборочных комбайнов— на 41%, зерноуборочных — на 46%.
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