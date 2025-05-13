Российским аграриям не хватает 37 тыс. зерноуборочных комбайнов

УрБК, Москва, 13.05.2025. Объем отгрузки российской сельхозтехники на внутренний рынок в I квартале 2025 года снизился ...

Отгрузка сельхозтехники РФ на внутренний рынок в I квартале снизилась на треть

В Свердловской области количество тракторов в сельхозорганизациях за четыре года снизилось на 6,19%

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. В Свердловской области количество тракторов (без учета тракторов, на которых ...