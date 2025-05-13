Российским аграриям не хватает 37 тыс. зерноуборочных комбайнов

УрБК, Москва, 13.05.2025. Объем отгрузки российской сельхозтехники на внутренний рынок в I квартале 2025 года снизился ...18.04.2022 В Свердловской области количество тракторов в сельхозорганизациях за четыре года снизилось на 6,19%
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. В Свердловской области количество тракторов (без учета тракторов, на которых ...22.04.2021 Парк сельскохозяйственных комбайнов в Свердловской области за пять лет сократился на 96 машин
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. В Свердловской области парк сельскохозяйственных комбайнов с 2016 по 2020 год ...26.03.2018 В Свердловской области число комбайнов за год снизилось на 4%
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2018. На конец 2017 года в сельхозорганизациях Свердловской области насчитывалось 969 ...06.04.2015 Производители отечественной сельхозтехники получат 2 млрд руб. субсидий из федерального бюджета
УрБК, Москва, 06.04.2015. Правительство РФ выделит 2 млрд руб. субсидий на поддержку производителей отечественной ...