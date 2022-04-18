Банк России до 31 августа ограничит эквайринговые комиссии для социально значимых предприятий

УрБК, Москва, 18.04.2022. Банк России ограничит эквайринговые комиссии для социально значимых предприятий, сообщает пресс-служба регулятора.



Максимальный размер комиссии в период с 18 апреля по 31 августа 2022 года составит 1%.



Речь идет о предприятиях, которые продают продукты питания, товары повседневного спроса, лекарственные препараты, медицинские изделия и топливо. Кроме того, в список вошли компании, оказывающие услуги в сфере связи, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, культуры, туризма, а также перевозки пассажиров.



«Экономия на транзакционных издержках даст возможность предпринимателям перестроить свою логистику и бизнес-процессы, чтобы соответствовать изменившимся внешним условиям. Для граждан при этом сохранится привычный способ оплаты. Потребители активно используют банковские карты для оплаты товаров и услуг. Так, в 2021 году доля безналичных платежей в совокупном обороте розничной торговли в России составила 74%», — рассказала начальник Управления платежных систем и расчетов Уральского ГУ Банка России Светлана Азанова.



Отметим, что в настоящее время эквайринговые комиссии в зависимости от типа карты и вида деятельности предприятия составляют 1,2-2,2%.



В Свердловской области объем безналичных операций по оплате товаров, работ или услуг вырос в 2021 году по сравнению с 2020 годом на треть и достиг 1,2 трлн руб.