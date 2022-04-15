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15.04.2022

На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-марте выросло на 0,3%

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. В январе-марте 2022 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 58,6 тыс. т скота и птицы на убой, что на 0,3% больше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

Выпуск молока на Среднем Урале вырос на 0,9% (до 191,7 тыс. т), производство яиц увеличилось на 4,7% (до 391,7 млн штук).

Отметим, что поголовье крупного рогатого скота в регионе в конце марта 2022 года снизилось на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (до 252,8 тыс. голов).

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