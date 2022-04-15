На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-марте выросло на 0,3%

В январе-феврале 2022 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 38,9 тыс. т скота и птицы на ...

На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-феврале сократилось на 0,5%

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2022. В январе-феврале 2022 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...

На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-феврале сократилось на 0,5%

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2022. В январе 2022 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 20,6 тыс. ...

На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе сократилось на 2%

На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в 2021 году сократилось на 9,4%

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2022. В январе-декабре 2021 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...