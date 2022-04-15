START станет основным видеосервисом для клиентов «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. Видеосервисы START и «МегаФон ТВ» будут объединены в один продукт. После этого на START запустится новое контентное приложение, на котором в рамках единой подписки будут выходить оригинальные проекты, начнет действовать интернет-вещание ряда телеканалов, а заодно вырастет предложение зарубежных фильмов и сериалов.
Как рассказали в PR-службе сотового оператора, START («МегаФон» владеет 50% акций) предлагал премьеры кино и сериалов собственного производства, а «МегаФон ТВ» был видеомаркетплейсом с широкой вариативностью: телеканалы, новинки кино и сериалы.
«Уже в момент приобретения нами доли в START в 2020 году мы говорили о том, что оба продукта в портфеле компании комплементарны друг другу и у каждого из них есть своя уникальная аудитория. Мы готовы к объединению этих двух площадок в одну, чтобы дать максимальное удобство пользователям», — прокомментировал директор по стратегии и развитию бизнеса «МегаФона» Александр Соболев.
Переход на новый формат планируется с мая. START, как лидер в производстве оригинального контента (исследование Telecom Daily по итогам 2021 года), предложит пользователям в 2022 году более 24 премьер собственного производства: новые сезоны сериалов «Вампиры средней полосы», «Медиатор», «Контейнер», «ИП Пирогова» и другие. А также популярные фильмы и сериалы от российских и зарубежных производителей, в том числе широкий каталог детского контента, а также более 100 ТВ-каналов. При этом «МегаФон ТВ» будет поддерживаться для абонентов на протяжении всего года, а текущим пользователям «МегаФон ТВ» будут предложены выгодные условия для перехода на START.
«Объединение двух сервисов — и с точки зрения контента, и с точки зрения команд — а также фокусирование усилий МегаФона на продвижении одного видеосервиса среди своих абонентов, позволит START значительно нарастить базу подписчиков и занять еще более значимое место на рынке», — отметил генеральный директор START Дмитрий Гудумак.
Гендиректор также подчеркнул, что для новых и текущих абонентов «МегаФона» разрабатываются особые условия по предоставлению сервиса.
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2022. Компания «МегаФон» запустила специальный тариф для детей «МегаФон Kids». Условия тарифа ...20.09.2021 «МегаФон» запустил единую подписку на кино, книги и музыку
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2021. Мобильный оператор «МегаФон» добавил в свою мультиподписку «МегаФон Плюс» доступ к ...28.10.2020 «МегаФон» в течение трех лет инвестирует 5 млрд рублей в развитие компании «Диджитал медиа холдинг»
УрБК, Москва, 28.10.2020. «МегаФон» после покупки 33,8% ООО «Диджитал медиа холдинг» (ДМХ, головная компания ...22.10.2020 «МегаФон»: Свердловчане являются одними из самых активных пользователей мобильного телевидения
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2020. «МегаФон» изучил интерес пользователей мобильного телевидения к онлайн-кинотеатрам. В ...11.10.2017 МегаФон.ТВ стал официальным партнером видеосервиса START
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. Жители Свердловской области смогут увидеть новые фильмы и сериалы до официальной ...