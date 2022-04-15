START станет основным видеосервисом для клиентов «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. Видеосервисы START и «МегаФон ТВ» будут объединены в один продукт. После этого на START запустится новое контентное приложение, на котором в рамках единой подписки будут выходить оригинальные проекты, начнет действовать интернет-вещание ряда телеканалов, а заодно вырастет предложение зарубежных фильмов и сериалов.



Как рассказали в PR-службе сотового оператора, START («МегаФон» владеет 50% акций) предлагал премьеры кино и сериалов собственного производства, а «МегаФон ТВ» был видеомаркетплейсом с широкой вариативностью: телеканалы, новинки кино и сериалы.



«Уже в момент приобретения нами доли в START в 2020 году мы говорили о том, что оба продукта в портфеле компании комплементарны друг другу и у каждого из них есть своя уникальная аудитория. Мы готовы к объединению этих двух площадок в одну, чтобы дать максимальное удобство пользователям», — прокомментировал директор по стратегии и развитию бизнеса «МегаФона» Александр Соболев.



Переход на новый формат планируется с мая. START, как лидер в производстве оригинального контента (исследование Telecom Daily по итогам 2021 года), предложит пользователям в 2022 году более 24 премьер собственного производства: новые сезоны сериалов «Вампиры средней полосы», «Медиатор», «Контейнер», «ИП Пирогова» и другие. А также популярные фильмы и сериалы от российских и зарубежных производителей, в том числе широкий каталог детского контента, а также более 100 ТВ-каналов. При этом «МегаФон ТВ» будет поддерживаться для абонентов на протяжении всего года, а текущим пользователям «МегаФон ТВ» будут предложены выгодные условия для перехода на START.



«Объединение двух сервисов — и с точки зрения контента, и с точки зрения команд — а также фокусирование усилий МегаФона на продвижении одного видеосервиса среди своих абонентов, позволит START значительно нарастить базу подписчиков и занять еще более значимое место на рынке», — отметил генеральный директор START Дмитрий Гудумак.



Гендиректор также подчеркнул, что для новых и текущих абонентов «МегаФона» разрабатываются особые условия по предоставлению сервиса.