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15.04.2022

В Екатеринбурге стартовало голосование по благоустройству общественных территорий в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. Сегодня в Екатеринбурге стартовало голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году в рамках программы «Формирование современной городской среды». О порядке голосования и нововведениях этого года на брифинге, прошедшем сегодня в уральской столице, рассказал заместитель председателя комитета благоустройства администрации города Виктор Юровицкий.

Традиционно можно будет отдать голос за понравившийся объект через сервис «Госуслуги» или обратиться за помощью к волонтерам, которые будут находиться на общественных территориях.

«Волонтеры будут разъяснять, за что проходит голосование, будут озвучивать перечень объектов. И такой способ отдать голос решит проблему для тех горожан, у которых есть трудности с выходом в интернет», — пояснил Виктор Юровицкий.

Нововведение этого года — в голосовании смогут принять участие жители города в возрасте от 14 лет.

«Это граждане, жители нашего города, пусть проявляют свою позицию. Им жить в этом городе», — подчеркнул зампредседателя комитета благоустройства администрации города.

Всего на выбор горожан представлено пять общественных территорий: Преображенский парк, сад имени Энгельса, парк имени Блюхера, парк 50-летия ВЛКСМ и летний парк «Уралмаш». Голосование будет проходить с 15 апреля по 30 мая.

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