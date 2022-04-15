В Екатеринбурге приспосабливают улично-дорожную сеть для маломобильных групп граждан

В Екатеринбурге в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы улицы около школ и больниц

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2022. В Екатеринбурге в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные ...