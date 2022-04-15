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15.04.2022

В Екатеринбурге приспосабливают улично-дорожную сеть для маломобильных групп граждан

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. Власти Екатеринбурга в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приспосабливают улично-дорожную сеть для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп граждан, сообщает пресс-служба администрации города.

«Так, во время работ по ремонту тротуаров дорожники обустраивают пандусы и съезды на пешеходные переходы и занижают бордюры в местах сопряжения с проезжей частью. Благодаря модернизации появляются дополнительные возможности по разделению потоков пешеходов и автомобилистов. Как справедливо отмечают представители подрядных организаций, большое внимание уделяется не только тем, кто за рулем, но и тем, кто ходит пешком», — говорится в сообщении.

По данным горадминистрации, в текущем году планируется модернизировать улично-дорожную инфраструктуру в местах расположения социально значимых объектов: школ, больниц, университетов, детских садов. Речь идет о пяти участках на ул. Краснофлотцев, Луначарского, Куйбышева, Чапаева и Белинского. Полный перечень объектов можно посмотреть на сайте горадминистрации.

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