Мобильное приложение «Альфа-Банка» удалили из сервиса App Store

Мобильное приложение «Альфа-Банка» удалили из магазина App Store, сообщает Telegram-канал РИА «Новости».
Данное решение связано с введением санкций в отношении кредитно-финансовой организации.
Отмечается, что мобильное приложение «Альфа-Банка» в сервисе Google Play пока доступно.
Ранее стало известно, что приложение СберБанк Онлайн удалили из Google Play и App Store.
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