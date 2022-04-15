Дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю подорожало на 0,03%

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 1 по 8 апреля 2022 года не изменились и составили 59,27 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, стоимость бензина марки АИ-92 снизилась на 0,04%, до 46,62 руб. Цена бензина марки АИ-95 также уменьшилась — на 0,06%, до 50,25 руб. Дизельное топливо за неделю подорожало на 0,03%, до 54,56 руб.

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