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14.04.2022

УБРиР во второй раз за месяц снизил ставки по ипотечным кредитам

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 13 марта снизил процентные ставки по ипотеке, сообщает пресс-служба УБРиР.

«Наши прогнозы по стабилизации рынка оправдались. И мы готовы вновь пересмотреть условия по продуктам после снижения ключевой ставки ЦБ. Для клиентов, которые получают зарплату на карты УБРиР, мы готовы предлагать ипотеку со ставками от 16,5% годовых, для тех, кто не пользовался услугами банка, ставка будет чуть выше — от 16,9% годовых. При этом, если размер заемных средств составит от 5 млн руб. банк сделает скидку в 0,5%», — рассказала управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Анна Севостьянова.

Отметим, что в начале апреля УБРиР уже снижал стоимость ипотечных кредитов с 22% до 17,9% годовых.

«1 апреля мы корректировали ставки по основной ипотечной линейке на 4 п. п. Клиенты заметили улучшение условий: за первую неделю апреля количество заявок увеличилось на 60%. Пока о полном восстановлении спроса говорить рано, но позитивная тенденция прослеживается», — подытожила А. Севостьянова.

Добавим, что в УБРиР также действуют госпрограммы по ипотеке, ставки по которым начинаются от 5% годовых.

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