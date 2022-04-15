Банки нарастят выдачу семейной ипотеки

Во всех российских регионах растет популярность госпрограммы «Семейная ипотека». Такая ситуация во многом сложилась из-за резкого изменения условий по другим ипотечным продуктам. Рыночные ставки по жилищным кредитам уже превысили 20%, что ограничивает их доступность для многих семей. В этих условиях основным локомотивом спроса на жилье являются льготные программы — «Ипотека с господдержкой» и «Семейная ипотека». Ранее условия по ним были сопоставимы. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась в пользу семейной ипотеки.
Льготная ипотека в новых условиях
Аналитики прогнозируют активное перераспределение спроса между этими двумя госпрограммами. В Свердловской области в настоящее время основную долю рынка кредитных продуктов занимает «Ипотека с господдержкой». С апреля 2020 года в регионе было выдано 26,91 тыс. кредитов на общую сумму 68,85 млрд руб. В сегменте «Семейная ипотека» показатели скромнее. По итогам прошлого года на Среднем Урале выдали 4,39 тыс. кредитов на сумму 12,98 млрд руб. В январе-феврале 2022 года — еще 515 кредитов на 1,73 млрд руб. Высока вероятность, что в ближайшие месяцы темпы выдачи кредитов по этой программе заметно ускорятся.
Напомним, что с 1 апреля правительство РФ повысило ставки по «Ипотеке с господдержкой» с 7 до 12%. Также было принято решение увеличить максимальную сумму кредита в московской и петербургской агломерациях до 12 млн руб., в остальных российских регионах — до 6 млн руб.
Вместе с тем условия «Семейной ипотеки» правительство РФ сохраняет. Напомним, что ставка по данной программе составляет до 6%. Ранее она была доступна семьям, в которых родился второй и последующие дети в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. В прошлом году российские власти приняли решение распространить ее на семьи даже с одним ребенком, что заметно расширило целевую аудиторию. Максимальная сумма кредита в регионах составляет 6 млн руб. Минимальный первоначальный взнос — 15%, срок кредита — до 30 лет.
Реальные ставки по семейной ипотеке
Примечательно, что ряд банков, которые работают в том числе в Свердловской области, предлагают оформить семейную ипотеку по ставке ниже упомянутых 6%.
Таким образом, ставка по «Семейной ипотеке» на сегодняшний день в два раза ниже, чем по «Ипотеке с господдержкой» и в три с лишним раза ниже, чем по программам с рыночными ставками. В этой ситуации привлекательность данного продукта в глазах потенциальных заемщиков заметно выросла.
«Отмечу, что сохранение текущих условий по семейной и дальневосточной ипотеке поддержит курс на адресность программ и доступность жилищного кредитования в регионах России, позволит еще большему числу семей улучшить качество жизни», — заявил гендиректор компании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.
Потенциал семейной ипотеки
И федеральные, и региональные девелоперы подтверждают рост числа обращений семей с детьми для покупки жилья на льготных условиях. Так, например, в АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (компания ведет застройку нового района Екатеринбурга — прим. ред.) отмечают, что количество сделок с использованием семейной ипотеки постепенно растет.
«Ставка от 4,2% годовых, сумма ипотеки до 6 млн рублей позволяют семьям реально улучшить жилищные условия и приобрести многокомнатную квартиру в одном из новых кварталов района. У семейной ипотеки есть потенциал стать новым драйвером развития отрасли, сравнимым с ипотекой с господдержкой. Но для этого необходимо создать условия, которые расширят круг потенциальных заемщиков. Например, распространить ее на все семьи, где есть дети до 18 лет, не ограничиваясь периодом рождения с 1.01.18 по 31.12.22 года», — комментируют в компании.
Фото предоставлено пресс-службой АО Специализированный застройщик «РСГ — Академическое»
Эксперт по рынку недвижимости Екатеринбурга Иван Смирнов также подтверждает рост интереса к семейной ипотеке на региональном рынке.
«Взять ипотеку под 6% при ключевой ставке в 17% — это очень выгодно. Сейчас многие опасаются, что период низких ставок в экономике остался позади. Поэтому спрос на семейную ипотеку в марте был очень высок. Люди хотят успеть оформить кредит на максимально выгодных для себя условиях», — заявил Иван Смирнов.
По его мнению, последние несколько лет ставка ипотеки на новостройки была ниже 10%. Поэтому многие заемщики психологически еще не готовы оформлять жилищные кредиты под 12% и выше.
Федеральные девелоперы также положительно оценивают возможности программы.
«Что касается программы семейной ипотеки, то она действует достаточно давно, но в марте мы наблюдаем значительный всплеск желающих купить квартиры по этим программам. Так что, думаю, с прежними условиями эти программы будут пользоваться популярностью у тех покупателей, кто может ими воспользоваться», — заявил директор по продажам московской «Интеко» Павел Лепиш.
Добавим, что «Семейная ипотека» дает возможность не только приобрести новую квартиру, но и рефинансировать старый кредит (обычный или с господдержкой). То есть семьи, у которых рождается первый ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, могут заметно сократить размер ежемесячного платежа. Это особенно важно в условиях высокой инфляции и падения реальных доходов населения.
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