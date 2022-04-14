На Среднем Урале поголовье птицы за четыре года сократилось на 787 тыс. голов

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. В Свердловской области поголовье птицы в хозяйствах всех категорий в 2021 году составило 13 млн 054,2 тыс. голов, что на 786,8 тыс. голов меньше по сравнению с 2017 годом (13 млн 841 тыс.). Об этом сообщает Свердловскстат.



Кроме этого, за четыре года на 4,8 тыс. голов снизилось поголовье овец и коз, 1,5 тыс. голов — крупного рогатого скота, в том числе на 1,9 тыс. голов — коров.



В свою очередь, за указанный период выросло поголовье свиней — на 34,6 тыс. голов.