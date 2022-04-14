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14.04.2022

Прокуратура выявила 453 нарушения в сфере строительства дорог и их содержания в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. Прокуратура Свердловской области провела на территории региона проверку исполнения законодательства при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. В ходе нее было выявлено 453 нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

В целях устранения выявленных нарушений было внесено 111 представлений. К дисциплинарной ответственности привлечено 16 человек, семь — к административной, три — предостережены о недопустимости нарушения закона. Кроме того, на незаконные правовые акты принесено 29 протестов. Также в суды направлен 31 иск на общую сумму около 600 тыс. руб.

В ходе проверки выявлено одно нарушение финансового характера. Сотрудники Сысертской межрайонной прокуратуры обнаружили несоответствие обустроенных АО «ПСК «Урал-Альянс» пешеходных переходов ГОСТам. В результате муниципалитету был нанесен ущерб почти в 600 тыс. руб. В связи с этим прокуратура направила в Арбитражный суд Свердловской области исковое заявление о взыскании с АО «ПСК «Урал-Альянс» в пользу Сысертского городского округа ущерба в размере 596,85, тыс. руб.

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