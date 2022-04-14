Екатеринбург оказался на втором месте рейтинга НИУ ВШЭ по качеству систем пассажирского транспорта

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. Екатеринбург занял второе место в рейтинге российских городов по качеству систем пассажирского транспорта. Уральская столица набрала 203 балла, уступив только Казани.



Данный рейтинг был представлен в докладе старшего научного сотрудника Центра исследований проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Павла Зюзина. В выборку попали 50 городов страны.



При оценке исследовались пять показателей: средняя вместимость транспорта, протяженность выделенных полос и трамвайных путей, задублированность маршрутной сети, количество выходящего на маршруты транспорта в час пик, доля электротранспорта в городском транспорте.



По мнению автора доклада, качество общественного транспорта целесообразно включить в KPI губернаторов, поскольку это касается исполнения федеральных проектов.



П. Зюзин в своей работе также предложил варианты решения существующих проблем в сфере массового пассажирского транспорта. Он считает, что при планировании застройки городских территорий обязательно учитывать транспортную инфраструктуру, перспективы развития технологий в сфере транспортного машиностроения, а также скорректировать финансирование МПТ.