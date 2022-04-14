НБКИ: Доля граждан с высоким показателем долговой нагрузки в РФ несколько снизилась

УрБК, Москва, 14.04.2022. По состоянию на 1 апреля 2022 года доля граждан с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50% (высокая или избыточная закредитованность) составила 13,6% (около 6 млн человек) от общего количества заемщиков. За последние полгода этот показатель сократился на 1,8 процентного пункта (п. п.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Больше всего заемщиков, отдающих на обслуживание кредитов свыше половины своего ежемесячного дохода, в апреле 2022 года зафиксировано в Амурской области (24,3%), Еврейской АО (22,6%), а также в республиках Северная Осетия — Алания (21,9%), Хакассия (21,7%) и Коми (19,9%). Меньше всего таких граждан оказалось в Москве (8,5%), Смоленской (8,9%) и Московской (9%) областях, а также в Республике Дагестан (9,1%) и Курганской области (9,3%).



Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, сокращение среднего значения ПДН и, соответственно, доли наиболее закредитованных граждан стало следствием замедления темпов необеспеченного кредитования и улучшения ситуации с реальными доходами граждан в последнее время. Однако из-за санкционного давления, по его словам, вряд ли можно надеяться на сохранение позитивного тренда. Скорее стоит ожидать замедления розничного кредитования из-за снижения спроса и ужесточения кредитной политики банков.