Минстрой РФ призвал судебных приставов временно не взыскивать с девелоперов неустойку за просрочку сдачи объекта

УрБК, Москва, 14.04.2022. Минстрой РФ призвал судебных приставов временно не взыскивать с девелоперов неустойку за просрочку сдачи объекта более чем на шесть месяцев, сообщает РИА «Недвижимость» со ссылкой на текст обращения ведомства.



Отмечается, что судебные приставы принудительно взыскивают средства с девелоперов, несмотря на требование закона, которое накладывает мораторий до 31 декабря на штрафы застройщикам за просрочку строительства.



Напомним, что объем строящегося жилья на первичном рынке Екатеринбурга, по данным группы компаний «Новосел», в конце марта составлял 3 млн кв. м. За последний квартал показатель увеличился на 3,8%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 26,4%.