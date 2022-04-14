В Челябинской области осужден иностранец за организацию канала незаконной миграции на территорию России

УрБК, Челябинск, 14.04.2022. В Челябинской области осужден иностранный гражданин, организовавший канал незаконной миграции на территорию России. В результате его действий в РФ незаконно прибыло более 10 человек, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.
Троицкий районный суд Челябинской области установил, что иностранный гражданин в период пандемии в интернете находил иностранцев, которым был необходим въезд на территорию РФ, несмотря на действующие ограничения. Организовывал для них фиктивные приглашения на лечение в российские медицинские организации. Также установлено, что все незаконно въехавшие в Россию граждане других государств убыли в Республику Карелия, не воспользовавшись приглашениями.
В ходе совместной спецоперации с коллегами из Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия злоумышленник был задержан в ноябре 2021 года. Органами дознания Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области была собрана доказательная база в отношении иностранного гражданина по части 1 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации». Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.
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