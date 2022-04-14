Федеральная налоговая служба России заблокировала прием электронных писем с иностранных доменов

УрБК, Москва, 14.04.2022. Федеральная налоговая служба (ФНС) России прекратила прием электронных писем от граждан и организаций, отправленных с доменов, зарегистрированных в США и странах Евросоюза. Об этом сообщается в письме ведомства от 12 апреля 2022 года, распространенном в том числе информационно-правовой службой «Гарант».
В документе ФНС России рекомендует налогоплательщикам проверить адрес своей электронной почты перед отправкой обращений в службу, так как для защиты сервиса электронной почты налоговой службы от внешнего негативного влияния прием электронных писем из доменов-отправителей, странами происхождения которых являются США и страны Европейского союза, заблокирован.
«Запрет на прием электронных писем с зарубежных доменов установлен и в других госорганах», — говорится в сообщении.
«Гражданам для отправки электронных почтовых сообщений в госорганы и их приема рекомендовано использовать только почтовые серверы в российских доменах (.ru, .su) или зарегистрированные в сервисах стран, не попадающих под ограничения. Для обращения в налоговые органы можно использовать сервис «Обратиться в ФНС России» или Личный кабинет налогоплательщика», — говорится в письме налоговой службы.
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